Ministério Público denuncia advogado preso após matar mãe e ferir irmã em Belém

(Foto:Reprodução) – Advogado é denunciado por crime de feminicídio triplamente qualificado e tentativa de feminicídio quadruplamente qualificado.

O Ministério Público do Pará denunciou nesta sexta-feira (21) o advogado preso após confessar ter matado a mãe e ferir a irmã na terça-feira (18), no bairro Batista Campos, em Belém. A Justiça ainda não se manifestou sobre a denúncia. As informações são do g1 Pará — Belém

O advogado, que foi preso em flagrante dentro do apartamento da família, é denunciado pelos crimes de feminicídio triplamente qualificado por motivo fútil, contra a mãe, e tentativa de feminicídio quadruplamente qualificado, contra a irmã, envolvendo ainda asfixia.

O denunciado confessou que também tentou matar a irmã, mas ao acordar, ela teria dito ao irmão que o amava e que ele era “o seu bebê”, o que fez com que ele dissesse para ela ir embora.

O promotor de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Franklin Lobato Prado, também pediu a prisão preventiva do advogado, pois considerou haver provas da existência do crime, além de ser uma ação em favor da segurança da vítima sobrevivente.

O advogado preso informou em depoimento à Polícia que a intenção era matar a mãe, a irmã e depois se matar.

O Ministério Público do Estado ainda solicitou que a Polícia Civil busque instrumentos e objetos apreendidos e a roupa usada no momento da ação criminal; além de “prints” dos conteúdos do telefone celular do suspeito enviadas via Whatsapp; croquis do local dos fatos, ilustrado com planta e fotografias, e laudo de exame de corpo de delito das vítimas, a cargo do IML.

A denúncia também requer a citação do denunciado para apresentar sua defesa e que seja fixado valor mínimo a título de dano moral.

Entenda o caso

O advogado foi preso em flagrante e levado para a Divisão de Homicídios da Polícia Civil suspeito de matar a própria mãe a facadas na madrugada desta terça-feira (18) dentro do apartamento da família, no bairro Batista Campos, em Belém.

A Polícia Civil instaurou inquérito e acreditava em surto psicótico. Em depoimento à Polícia, o suspeito confessou o crime, que teria ocorrido após uma discussão de família.

OAB acompanha investigações

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará divulgou nota lamentando o episódio e informou que a Comissão de Defesa de Direitos e Prerrogativas também apurou informações e acompanhou o suspeito durante o procedimento policial.

A OAB ainda disse que continua acompanhando os desdobramentos e investigações e que está tomando “todas as providências necessárias” e que vai adotar medidas disciplinares cabíveis.

