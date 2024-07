Mulher é assassinada a tiros pelo marido em discussão doméstica em Uruará, no PA

Foto: Reprodução | Tragédia em Pimentolândia deixa crianças órfãs e suspeito foragido.

Uma discussão entre marido e esposa terminou com a morte da mulher, que foi assassinada a tiros. O caso aconteceu na casa 02 da quadra 04, Bairro Pimentolândia, na cidade de Uruará, no sudoeste do Pará, na madrugada desta terça-feira, 02/07. O marido está foragido.

A vítima foi identificada como Eliana Corrêa Ramos. O suspeito de cometer o crime é o Francisco dos Santos Silva.

Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, após uma discussão de casal, Francisco efetuou disparos de espingarda contra sua esposa Eliana, que acabou morrendo no interior da residência deles. Familiares do suspeito relataram à Polícia Militar que após o fato Francisco saiu em direção ao travessão 180 sul, conduzindo sua motocicleta e levando consigo a arma do crime, deixando para trás os filhos da vítima: 04 crianças e 02 adolescentes. Ele estaria homiziado na floresta.

Não há informações sobre a motivação da desavença entre o casal que culminou no assassinato, caracterizado como feminicídio. No entanto, segundo apurações da nossa reportagem, Eliana havia confidenciado recentemente a uma amiga que estava separada do suspeito, mas só não havia saído de casa porque não teria para onde ir com os filhos.

A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar devido à presença de várias crianças na residência, sendo a mais nova com 1 ano e 8 meses. As crianças estão abrigadas no município, uma vez que a mãe não tem parentes em Uruará e o pai biológico já é falecido.

A Polícia Civil esteve no local e já iniciou as investigações do caso. A equipe da Polícia Científica foi acionada para a remoção e necropsia do corpo da vítima.

A Polícia Civil informou que continua em diligências para localizar e capturar o autor dos fatos.

Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2024/17:07:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...