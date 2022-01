“Soldado do Pó” – Militar do 8° BEC é preso por tráfico de drogas em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na noite da última sexta-feira (21), o militar do 8° BEC identificado como Samuel Oliveira Camargo, 20 anos, e mais dois membros da sua família foram presos por tráfico de drogas, em uma residência situada na Travessa José Agostinho com Avenida Altamira, no bairro do Santíssimo, em Santarém. Com informações do O Impacto

De acordo com a polícia, o flagrante ocorreu após denúncia sobre movimentações “estranhas” no local. Na abordagem, os policiais do 35° BPM conduziram à delegacia, a mãe do militar, Janilcelia Oliveira Camargo e o irmão, Josué Vinicius Oliveira Camargo, 18 anos, suspeitos de comandarem a “boca de fumo”.

Fardamento do militar encontrado na residência

Durante a prisão foram encontrados cocaína, maconha, aparelhos celulares, relógios, joias, balança de precisão, munições e uma motocicleta usada para a prática de delitos na cidade. Toda a família e mais dois usuários de drogas, Fernando Luiz Perreira Carmo e Leandro Rocha da Silva Júnior, foram levados para a 16° Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Na manhã deste sábado (22), militares do 8° Batalhão de Engenharia e Construção (8° BEC) estiveram na delegacia para conduzir Samuel Oliveira Camargo até o quartel.

Jornal Folha do Progresso em 22/01/2022/09:49:16

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...