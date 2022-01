Governo do Pará determina novas medidas de combate à covid-19; confira

(Foto:Reprodução) – Representantes de várias áreas da Saúde no Pará falam sobre o cenário da luta contra a pandemia no Estado. Secretário adjunto da pasta admitiu, inclusive, que o Estado atravessa por uma terceira onda de covid-19

O Governo do Estado apresenta, nesta tarde desta sexta-feira (21), novas medidas para combate a pandemia de covid-19 no Pará. Afinal, segundo o secretário adjunto da Saúde paraense, Sipriano Ferraz, o Pará está atravessando por uma terceira onda de contaminação doença. As informações são do O Liberal

Vacinação protege contra casos graves

Sipriano, no entanto, contou que houve mudança no cenário epidemiológico, diferente das ondas anteriores: agora, o estado tem mais de 70% das pessoas vacinadas com duas doses. Entre as causas para a terceira onda estaria a presença da variante Ômicron do coronavírus, que criou novas crises de covid-19 na Europa. Porém, oficialmente, não há nenhuma confirmação. A hipótese parte do fato do cenário nacional de contaminação e o ritmo de contágio também no Pará.

Ainda conforme Sipriano, a primeira onda de propagação do novo coronavírus registrou uma taxa de letalidade de 4%. A segunda onda teve 3,4% e esta que está sendo chamada como terceira onda está com 1%.

Já Denilson Feitosa, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), contou que, de todas as pessoas internadas em leitos de covid-19 do Pará, 94% não estão em dia com a vacinação.

Casos de covid-19 no Pará vão diminuir?

Ao passo que os últimos dias foram marcados pela velocidade com que a covid-19 passou a infectar grande número de pessoas, a taxa de ocupação de leitos tem tendência de queda para as próximas duas semanas.

A previsão foi relatada pelo presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Marcel Botelho, que se uniu ao apelo geral das autoridades para que a população se vacine e valorize o passaporte vacinal para entrar nos estabelecimentos comerciais.

Acabaram os testes de covid-19 no Pará?

Diante da procura por testes, o Governo do Pará iniciará uma grande ação de testagem em massa de covid-19. A expectativa é de que 20 mil testes sejam feitos diariamente, de forma gratuita.

Jornal Folha do Progresso em 22/01/2022/09:36:50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...