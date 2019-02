Ministério Público do Pará vai realizar concurso público para nível médio

Ministério Público do Pará (MPE/PA) vai realizar concurso público para provimento de cargos efetivos de nível médio. O edital e demais detalhes sobre o certame ainda não foram definidos.

O MPE/PA ainda abrirá no dia 28 de maio, às 9h, o pregão eletrônico destinado a empresas especializadas na organização de concursos públicos. Veja edital de divulgação do pregão, divulgado nesta segunda-feira (14), na página 56 do Diário Oficial.

Expectativa

No concurso público realizado pelo MPE/PA em 2012 foram ofertadas 283 vagas de nível médio e superior para os municípíos de Belém, Ananindeua, Castanhal, Capanema, Abaetetuba, Marabá, Redenção, Altamira, Itaituba e Santarém.

O certame teve prova objetiva e prova de redação para todos os cargos; além de prova de títulos aplicada aos candidatos dos cargos de nível superior.

O vencimento base chegava a R$ 2.639,68 + 80% de gratificação. A Fadesp foi a empresa organizadora do concurso.

