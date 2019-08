Ministério Público e Tribunal de Justiça criarão aplicativo que ajudará mulher vítima de violência

(Foto:Divulgação)-Ideia é facilitar o registro das agressões e permitir que os autores sejam devidamente responsabilizados

Representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) discutiram em reunião nesta sexta-feira (26) a criação de um aplicativo para telefone celular para que mulheres vítimas de violência doméstica possam denunciar os agressores. A ideia é facilitar o registro das agressões e permitir que os autores sejam devidamente responsabilizados.

Ocorrido na sede do TJPA, o encontro reuniu a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, vice-presidente do TJPA e responsável pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid) e o promotor de Justiça Franklin Prado, titular da Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Durante a reunião, o promotor apresentou a ideia de que TJPA e MPPA firmem parceria para desenvolver um aplicativo de telefone celular que funcione como canal de denúncias de casos de violência doméstica contra mulheres.

De acordo com a proposta do promotor Franklin Prado, após registrar a reclamação, a vítima será encaminhada para receber atendimento psicológico e ainda poderá participar de cursos de qualificação profissional, o que facilitará sua inserção no mercado de trabalho, garantindo novas oportunidades e eliminando uma eventual dependência financeira do agressor.

Foi marcada para a próxima quinta-feira, 29, mais uma reunião para discutir com a bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) a elaboração do aplicativo. O encontro será às 9h, na sala da vice-presidência do TJPA, em Belém.

O Liberal

