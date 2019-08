Em Mojuí dos Campos, PM prende acusado de roubar e estuprar adolescente de 13 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução)-Os policiais militares do 35* BPM, que atuam no município de Mojuí dos Campos, no sábado (24), realizaram a prisão em flagrante de Alessandro Calazans Nascimento, conhecido pela alcunha de “Chopinho”, acusado pelos crimes de estupro de vulnerável e roubo.

