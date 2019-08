Ministério Público investiga candidato a conselheiro tutelar que publicou fotos armado no PA

Candidato a conselho tutelar de Breves publica fotos nas redes socias com armas — Foto: Reprodução/Facebook

Caso já foi notificado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. MP investiga possível delito ao estatuto do desarmamento.

O Ministério Público do Pará (MPPA) instaurou um procedimento para apurar a conduta de um candidato ao conselho tutelar no município de Breves, no Marajó. No perfil em uma rede social, Natan Pantoja costuma publicar imagens exibindo armas e fazendo apologias à violência. De acordo com o MPPA, o caso já foi notificado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Nas imagens, Natan aparece com uma espingarda que, de acordo com o Ministério Público, é de ar comprimido, sem o uso de pólvora. Nas legendas das fotos, Natan utiliza algumas frases em tom ameaçador. Uma delas diz “Quer dizer que você tomou todo o açaí né?”, enquanto outra diz “Oi comunista, tá tudo bem contigo?”.

Natan utiliza o perfil na rede social para realizar campanha para se eleger conselheiro tutelar. De acordo com a Prefeitura de Breves, a eleição está marcada para o dia 6 de outubro.

Segundo o Ministério Público, o órgão vai deixar as instituições públicas constituídas tomarem a frente da demanda. Caso a situação não seja resolvida, o MP informou que deve tomar as ações necessárias. O órgão ainda segue investigando o caso paralelamente enquanto delito ao estatuto do desarmamento.

