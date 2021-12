Ministério Público investiga ‘rachadinha’ na Assembleia Legislativa do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

ALEPA (Foto:Reprodução) – O Ministério Público do Estado instaurou inquérito civil para “apurar indícios de improbidade administrativa, referente à possível esquema de “’rachadinhas’ em relação ao recebimento de remuneração por servidores públicos, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Pará”.

