Ministro das Comunicações diz que metade da malha rodoviária do país terá antenas 4G instaladas até o fim do ano

(Foto: Ascom/MCom) -Ministro das Comunicações Juscelino Filho diz que metade da malha rodoviária do país terá antenas 4G instaladas até o fim do ano

Ministro das Comunicações participou de evento da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), nesta sexta-feira (2), em João Pessoa (PB)

Durante evento da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), nesta sexta-feira (2), em João Pessoa (PB), o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou que em 2023 serão instaladas antenas com sinal 4G em 35 mil quilômetros de rodovias federais do país. A primeira edição do evento “Reflexões sobre o futuro das cidades” reúne prefeitos, prefeitas e Governo Federal para discutir tecnicamente temas relevantes aos médios e grandes municípios.

“Este ano nós vamos conectar 35 mil quilômetros de rodovias federais no nosso país com instalação de antenas 4G. Estamos falando de metade da malha rodoviária brasileira. Levando conectividade, vamos levar mais segurança nas rodovias e uma série de benefícios para toda a população que vive margeando as estradas do país”, explica Juscelino Filho.

O ministro também falou sobre a expansão do 5G no Brasil e explicou que a Pasta está acompanhando de perto o cumprimento do cronograma de implantação da tecnologia. “O 5G está avançando e já está presente em cerca de 106 municípios. As capitais e as grandes cidades já estão com o 5G ativo. Estamos em evolução”, disse.

Juscelino reforçou que a partir de julho de 2023 as operadoras passarão a instalar uma antena 5G para cada 50 mil habitantes, acelerando a expansão da tecnologia. “Até o final de 2029 o 5G tem que estar instalado nos 5.570 municípios e mais 1,3 mil novas localidades e distritos”, completou.

INCLUSÃO DIGITAL – O ministro voltou a falar sobre a importância em levar conectividade significativa para todas as escolas públicas do Brasil e destacou que o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) terá um papel fundamental nesta missão. Além disso, ele destacou que o MCom está trabalhando para superar os desafios em levar acesso à internet para as regiões mais remotas do Brasil.

“Levando inclusão digital para os brasileiros que estão desassistidos, nós vamos estar levando inclusão social, e, assim, vamos reduzir as desigualdades que ainda são muitas em nosso país”, finalizou Juscelino Filho.

Fonte: Ascom MCom/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...