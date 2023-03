Concurso Ibama: confirmado novo pedido para cargos de nível superior

Concurso Ibama: servidores do Ibama: Divulgação

Mais um passo para a realização do novo concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais).

Na última sexta-feira, 17 de março, durante seminário da Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama (PECMA) foi confirmado o envio de solicitação de aval para um novo certame para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, ambos com exigência de nível superior.

Vale lembrar que o interesse de realização de concurso para cargos de nível superior já havia sido confirmado na última semana, com a divulgação de uma nota técnica de um projeto de transformação de cargos de nível médio para superior.

De acordo com o diretor de planejamento, administração e logística do Ibama, Wagner Rosa da Silva, foi apresentada uma proposta para convocação de todos os remanescentes do concurso de 2021 para os cargos de analistas, além dos técnicos ambientais até o limite de cargos vagos e realização da nova seleção. Ainda segundo ele, o estudo técnico para o novo edital já foi realizado, dimensionando as reais necessidades do quadro de pessoal.

Embora a oferta de vagas prevista para a nova seleção ainda não tenha sido divulgada, ele antecipa que deverá contar com uma proporção de aproximadamente um terço para analistas administrativos e dois terços para analistas ambientais.

Nos dois casos, ambos com exigência de nível superior, a remuneração atual é de R$ 8.547,64, já com gratificação de desempenho e auxílio-alimentação de R$ 458.

Concurso Ibama : transformação de cargos

Na ocasião também foi discutida a nota técnica divulgada na última semana, que trata da transformação de cargos de ensino médio para nível superior.

O documento prevê a transformação de 1.174 vagas de técnico administrativo, de ensino médio, em 538 de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

analista administrativo – 379 vagas

analista ambiental – 159 vagas

Também está prevista a criação de mais 697 vagas de analistas de nível superior, por meio de transformação de 489 vagas de nível superior e 456 de nível médio,da seguinte forma:

Seleção para brigadistas

Além do concurso para efetivos, o Ibama também conta com previsão de contratações para 2 mil brigadistas em caráter temporário. Neste caso, a expectativa é de que os editais sejam divulgados nos próximos dias, ainda em março.

Para concorrer é necessário possuir apenas alfabetização, idade de 18 a 59 anos e, em alguns casos, certificao de curso de formação de brigadistas ministrado pelo Ibama ou ICMBio.

Saiba como foi a última seleção

O último concurso Ibama para efetivos ocorreu em 2021, quando foram oferecidas 568 vagas, sendo 432 para quem possui ensino médio e 136 para nível superior, com remunerações de até R$ 8.547,64. A banca organizadora, na ocasião, foi o Cebraspe.

No caso de ensino médio, a seleção foi para o preenchimento de 432 vagas para o cargo de técnico ambiental, com remuneração inicial de R$ 4.063,34.

Para nível superior foram 96 vagas para analista ambiental e 40 para analista administrativo, ambos com iniciais de R$ 8.547,64

Vagas: Não definido

Taxa de inscrição: Não definido

Cargos: Analista

Áreas de Atuação: Administrativa

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: Até R$ 8547,00

Estados com Vagas: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO‍, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO

