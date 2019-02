Ministro diz que quem ganha mais de 5 salários mínimos está acima da justiça

“Defendo que só exista foro para casos no exercício do mandato. Isso eliminaria 80% dos casos”.

O ministro também pontuou que o momento da Operação Lava Jato é oportuno para esconder a corrupção já enraizada no Brasil. Barroso é uma das principais vozes da operação na Corte, além disso, ele defende o fim do modelo amplo para foro privilegiado.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso criticou a forma como as pessoas são punidas no Brasil, em entrevista durante o Fórum sobre “Combate à Corrupção e Compliance”, evento promovido pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI), na ExpoTransamerica, em São Paulo.

You May Also Like