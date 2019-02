Padre Fábio de Melo diz que ama o seu personal trainer

“Com meu amigo e irmão Rubens Gomes. Há 15 anos, ele me ensinou que a saúde espiritual passa pela saúde do corpo. Taubateano veio ganhar a vida aqui nos EUA. Hoje voltamos a ser crianças juntos. Amo você, Rubão”, escreveu Fábio.

Pecar, ninguém quer, mas o padre Fábio de Melo não está ajudando. Nesta quarta-feira (8/11), o religioso postou uma foto em sua conta do Instagram acompanhado do personal trainer e amigo Rubens Gomes, para quem fez uma homenagem.

You May Also Like