Madrasta de 14 anos diz que matou menino porque ele era muito “arteiro”

A Polícia Civil ouviu neste sábado, 25 de março de 2023, a adolescente suspeita do homicídio do enteado, um menino de quatro anos, ocorrido na sexta-feira, no distrito de Entre Rios, município de Nova Ubiratã. (Foto:Reprodução)

Segundo as informações preliminares, a criança foi a óbito ainda dentro da ambulância, quando estava sendo socorrida para uma unidade de saúde em Nova Ubiratã. A vítima sofreu perfurações de arma branca no peito e no braço, ambas do lado esquerdo do corpo.

Conforme relato da avó do menino, que o acompanhava, a equipe ainda tentou manobra de ressuscitação, mas a criança não resistiu aos ferimentos.

A madrasta da criança foi apreendida durante as diligências e confessou o crime, dizendo que matou a criança porque a vítima seria muito “arteira”. Antes de admitir o crime, ela deu informações contraditórias durante depoimento e apresentou duas versões à polícia, a primeira de que um homem tentou cometer violência sexual contra ela e matou a criança; depois ela disse que a criança teria cometido suicídio.

A adolescente foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio na Delegacia da Polícia Civil de Nova Ubiratã. O procedimento do flagrante foi encaminhado ao Ministério Público, a quem compete representar pela internação da adolescente.

Outras pessoas ainda serão ouvidas na Delegacia de Nova Ubiratã, entre elas o pai da criança.

“A investigação não pode ser guiada apenas pelo depoimento da adolescente. Por isso, a Polícia Civil está fazendo diligências para apurar todos os fatos, como ocorreram, enfim, a dinâmica do crime que vitimou essa criança para chegar ao completo esclarecimento do homicídio”, destacou o delegado responsável pela investigação, Bruno França.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/06:11:10

