Ministro Juscelino Filho é convocado pela PF para depor sobre suspeita de desvio de emenda

Irregularidades teriam acontecido na época em que o atual ministro exercia a função de deputado federal | Foto: Ascom Câmara Federal

Corporação investiga suposto esquema de desvio de emenda em cidade comandada pela ela irmã do atual ministro.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), foi convocado pela Polícia Federal (PF) a depor no inquérito que investiga um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares para a cidade onde a irmã comandava, no Maranhão, na época em que exercia a função de deputado federal.

A previsão é que o depoimento aconteça na próxima semana, na sede da PF, em Brasília. O ministro ainda não confirmou presença. A corporação intimou outros investigados a prestarem esclarecimentos. Os depoimentos serão as últimas diligências no inquérito. A PF deve finalizar a investigação e encaminhar o relatório final para o Supremo Tribunal Federal (STF).

As operações para aprofundar as investigações nesse caso foram deflagradas em setembro do ano passado. Na época, o atual ministro de Lula chegou a ter R$ 835 mil em bens bloqueados. A investigação suspeita que as emendas de R$ 1,5 milhão destinadas à Prefeitura de Vitorino Freire (MA), tiveram a licitação fraudada e que houve pagamento de propina a uma empresa ligada ao ministro Juscelino Filho.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2024/10:33:48

