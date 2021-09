Mixto segura empate com Atlético e conquista título do Mato-grossense Sub-19

O Mixto Esporte Clube é o campeão Mato-grossense Sub-19 da temporada deste ano. O Alvinegro da Vargas levantou, ontem, a taça após segurarem o empate por 1 a 1 diante do Atlético, no estádio Dito Souza.

Bruno Veneno fez o gol que garantiu o título do Tigre. Romarinho marcou o gol de empate do Atlético.

Além da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Mixto também representará Mato Grosso na Copa do Brasil Sub-20 do próximo ano.

Ontem, conforme Só Notícias já informou, o União carimbou no jogo de volta contra o Boa Esporte o passaporte à terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, no estádio do Melão, em Varginha (MG). O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Redação Só Notícias (foto: assessoria)

19/09/2021 07:00

