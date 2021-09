Após eliminação, Fluminense encara Cuiabá para tentar se firmar na briga pelo G6.

(Foto:© Getty) – Em ascensão na tabela, brigando por posições dentro do G6, o time comandado por Marcão visita o Cuiabá na Arena Pantanal, a partir das 20 horas desta segunda-feira, em jogo que encerra a 21ª rodada

Eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro na última quarta-feira, o Fluminense continua a temporada com o Brasileirão como único foco, cenário que poderia ser bastante desanimador, não fosse o momento de reação na liga nacional. Em ascensão na tabela, brigando por posições dentro do G6, o time comandado por Marcão visita o Cuiabá na Arena Pantanal, a partir das 20 horas desta segunda-feira, em jogo que encerra a 21ª rodada.

Sem perder há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, com dois empates e três vitórias, a equipe carioca chegou aos 28 pontos, se distanciou da zona de rebaixamento e já sonha com uma vaga na Libertadores. O objetivo é compartilhado com o próprio Cuiabá, que está um ponto atrás, com 27, e pode conseguir a ultrapassagem.

“Acredito que agora, apenas com o Campeonato Brasileiro, conseguiremos administrar melhor essa parte de treinamento, de descanso, para focarmos só na partida e contar com todas as peças importantes que não estiveram com a gente”, comentou o técnico Marcão sobre as complicações enfrentadas até agora em razão do calendário.

Para a partida desta segunda, o treinador terá o retorno de Martinelli, que ficou de fora contra o Atlético por causa de problemas físicos. Novamente à disposição, o volante vai começar jogando no lugar de Wellington, que foi titular na quarta porque André, agora suspenso, também não reunia condições de jogo. Já no ataque, Fred, outro que terá que cumprir suspensão, sai para dar lugar a Bobadilla. Ganso, Hudson e Manoel continuam no departamento médico.

Do outro lado, sem perder há quatro partidas e vindo de duas vitórias seguidas, o Cuiabá terá opções para tentar surpreender o Fluminense na capital mato-grossense. Uma delas é o meio-campista Pepê , que é homem de confiança do comandante e está de volta após se recuperar de Covid-19. Como não está 100% fisicamente, já que ficou fora dos últimos dois jogos, ele deve entrar ao longo da partida.

O volante Uillian Correia também volta de Covid-19 e fica como opção, uma vez que não vinha sendo titular. No ataque, Osman e Cabrera brigam por posição. Clayson, Elton, Jenison e Yuri Lima, por outro lado, estão suspensos, enquanto João Lucas segue com dores na panturrilha.

“Não é obrigação, mas com certeza vamos fazer de tudo para vencer. A gente precisa desses três pontos, precisamos fazer valer o fator casa, pela temperatura e tudo o que envolve a cidade de Cuiabá, porque estamos ambientados. Vamos dar nosso melhor, para procurar vencer mais dentro dos nossos domínios e tirar essa impressão de que jogamos melhor fora de casa”, avaliou o meio-campista Rafael Gava.

