Modelo vende fotos nua na web para ajudar no combate a incêndio na Austrália

Uma modelo americana resolveu ajudar de uma forma diferente e ousada o combate aos incêndios que castigam a Austrália. Sem roupa, Kaylen Ward começou a cobrar por cada foto em que parece nua na internet. A “doação” é de, ao menos, US$ 10 (cerca de R$ 40).

De acordo com o Jornal britânico Daily Mail, com a iniciativa, que Kaylen batizou de Naked Philanthropist (Filantropa Nua), ela afirma que já arrecadou mais de R$ 1,2 milhão.

A jovem nasceu no Texas nos EUA, mas vive em Los Angeles. A conta dela no Instagram foi inundada com mensagens de seguidores comprovando que haviam feito o depósito. Mas o perfil foi deletado pela rede social.

De acordo com a modelo apesar de tudo, as coisas não estão indo como ela imaginava. “Minha conta no Instagram foi deletada. Meus pais de deserdaram. O cara que eu gosto não fala mais comigo. Mas foda-se, salve os coalas”, escreveu no Twitter.

A jovem acabou sendo abandonada pelo namorado e deserda pela família. | REPRODUÇÃO ARQUIVO PESSOAL

Autor: Com informações do Metrópoles/segunda-feira, 06/01/2020, 23:38 – Atualizado em 06/01/2020, 23:37 –

