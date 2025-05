Morador de Canaã dos Carajás usa dinheiro da construção da própria casa para ver Lady Gaga no Rio

(Foto: Reprodução) – O paraense saiu de avião da cidade de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, rumo a Santos (SP), onde deve encontrar com amigos e seguir de ônibus até o Rio de Janeiro.

Um fã da cantora Lady Gaga pausou a construção da própria residência e viajou mais de 2 mil km para assistir ao show da artista que será realizado neste sábado (3), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Saymon Souza, de 26 anos, movido pela paixão à cantora, que se apresenta pela segunda vez no Brasil, optou por adiar a obra da casa — um dos maiores sonhos de sua vida — para viver uma experiência única: ver Lady Gaga ao vivo pela primeira vez.

O paraense saiu de avião da cidade de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, rumo a Santos (SP), onde deve encontrar com amigos e seguir de ônibus até o Rio de Janeiro.

“É um sonho e um momento único. Não é todo dia que ela vem ao Brasil, e eu não podia deixar essa chance passar”, contou Saymon com exclusividade à CNN.

A decisão de pausar a construção para ir ao show foi registrada em um vídeo e compartilhado nas redes sociais. Saymon mostrou aos seguidores o local ainda inacabado e detalhou que optou por ir ao show e depois terminar a obra.

“Eu mesmo ajudei a levantar cada parede com meu padrasto. Não sou pedreiro, mas coloquei a mão na massa — literalmente”, contou.

“A vida é feita de momentos”. Para o fã, adiar um sonho não é abandoná-lo. “A casa é um dos meus maiores sonhos, porque você vai ter ali sua dignidade de ter um lugar pra morar, mas a vida também é feita de momentos, e esse é único”, afirmou.

A relação do jovem com Lady Gaga vai além da música, ele conta que aindana infância foi uma figura muito importante para sua aceitação como gay.

“A Lady Gaga é uma figura muito importante para todo mundo da comunidade LGBTQIAP+. Ela representa liberdade, aceitação e arte de verdade. Mesmo quem não é fã sente o impacto dela na cultura pop”, destacou.

O plano para viver essa experiência começou meses antes da confirmação do show gratuito. Saymon e alguns amigos reservaram um apartamento ainda na fase dos rumores, para garantir preços mais baixos.

“Foi uma sorte, porque depois que o show foi confirmado, tudo encareceu. Estarei do lado da minha irmã, do meu marido e de um amigo. Vai ser muito legal”, descreveu.

Entre o suor e o sonho

A pausa na obra foi pensada cuidadosamente. O dinheiro reservado para materiais de construção foi redirecionado para a viagem, que está sendo feita de forma econômica. “Não tô com muito dinheiro. Mas a gente se planejou. E quando eu voltar, vou correr atrás, pegar mais projetos e retomar a obra.”

Como autônomo e microempreendedor individual (MEI), Saymon trabalha com projetos audiovisuais variados. Apesar da rotina incerta, ele aposta no otimismo.

“Nada foi fácil até agora. E nada vai ser fácil daqui pra frente. Mas eu acredito que vai dar certo”, disse. Neste fim de semana, o suor das paredes dá lugar às lágrimas de emoção. A areia substitui o concreto, e o barulho da furadeira cede espaço para os gritos de uma multidão.

Para Saymon, não é uma troca — é um intervalo. Um momento para celebrar não só uma artista, mas tudo o que ela representa. “É sobre isso. Sobre se permitir viver, mesmo quando parece um pouco loucura”, finalizou.

Fonte: Mateus Souza – CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2025/09:30:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...