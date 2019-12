Morador de Novo Progresso é morto a tiros em bar em Vilhena

Jairon Terres Silveira era morador de Novo Progresso no bairro Jardim América, foi assassinado em Vilhena(RO).

Ele foi baleado várias vezes na cabeça e no peito e morreu no local.

Na noite desta sexta-feira, 13, Jairon Terres Silveira, de 32 anos, foi morto a tiros em um bar na avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena (RO).

Segundo informações da polícia, o homem estava sentado no lado de fora de uma distribuidora de bebidas quando chegaram dois homens em uma moto e fizeram vários disparos de arma de fogo nele e fugiram em seguida.

Jairon foi baleado várias vezes na cabeça e no peito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A polícia informou que Jairon era do município de Novo Progresso no Estado do Pará e teria chegado na cidade há cerca de uma semana. O boletim do assassinato foi registrado e a polícia está investigando o caso.

