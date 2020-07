Morador de Novo Progresso morre vitima de Covid-19 no Mato Grosso

Morador de Novo Progresso esta entre as 45 mortes por Covid-19 no Mato Grosso, em 24 horas e número de casos passa de 20 mil.

A informação veio do G1 Mato Grosso, que divulgou as 45 mortes por Covid-19 entre elas 1 residente de Novo Progresso, o nome da vitima não foi divulgado.

LEIA MAIS:Bairro Jardim Planalto e Comunidade de Alvorada da Amazônia concentram maior número de casos de Covid-19 em Novo Progresso.

Leia o registro abaixo

Até este sábado (4), foram registradas 786 mortes em decorrência do novo coronavírus em Mato Grosso. Nas últimas 24 horas, surgiram 797 casos confirmados no estado.

Mato Grosso registrou novo recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram 45 mortes registrados de sexta-feira (3) para sábado (4), totalizando 786 mortes pela doença no estado. O número de casos passou de 20 mil.

As 45 mortes recentes envolveram residentes de Cuiabá, Barão de Melgaço, Várzea Grande, Rondonópolis, Nova Olímpia, Sorriso, Cáceres, Belém (PA), Parauapebas (MA), Novo Progresso (PA), Sinop, Itaúba, Dom Aquino, Campo Verde, Querência, Pontes e Lacerda, Barra do Garças, Sapezal, Pedra Preta e Lucas do Rio Verde.

Nas últimas 24 horas, surgiram 797 novas confirmações no estado.

Aguarde Atualização..

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...