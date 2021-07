Morador de Novo Progresso sofre acidente na rodovia Trans Garimpeira; quatro pessoas feridas

Frente dos veículos ficaram completamente sucateado após o acidente — Foto: Reprodução

Acidente aconteceu no trecho 108 da transgarimpeira no municipio de Itaituba neste domingo 04 de julho de 2021.

Fabio Souza Teixiera, de 32 anos, saiu da comunidade de Cripurizinho com destino à cidade de Novo Progresso, quando colidiu de frente com outra camioneta na rodovia transgarimpeira.

Conforme relatou Fabio para o Jornal Folha do Progresso, ele seguia na camionete Hilux com mais três pessoas, a rodovia está tomada pela poeira, quando em certo trecho da rodovia se deparou com outra camioneta que vinha sentido contrário com farol apagado na pista contraria, e acabou sendo atingido em cheio (frente com frente).

O motorista Fabio Souza o os três outros ocupantes do veículo ficaram feridos, e estão seguindo para cidade de Sinop para tratamento médico hospitalar. Estado de saúde é estável.

Assista

Ainda segundo Fabio a rodovia é sem pavimentação está tomado por poeira, a necessidade de trafegar com muito cuidado e luz ligada. “O motorista estava com farol desligado em pista contraria bateu de frente nada pude fazer para evitar colisão” explicou Fabio. No outro veículo estava o motorista a mulher e uma criança, ninguém se feriu.

