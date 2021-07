Casa de apoio aos pacientes de Novo Progresso é inaugurada em Santarém.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os pacientes de Novo Progresso que precisam de atendimento médico pelo TFD , já podem contar com casa funcionando na cidade de Santarém. Até esta data os pacientes do município, que viajam pelo TFD, tinham que ficar em hotel por sua conta.

(Fotos:Facebook) – A casa foi alugada e estava parada sem atendimento, após sete meses foi inaugurada nesta segunda-feira 05 de julho de 2021. A denuncia foi feita pelo Jornal Folha do Progresso leia clique no link: Casa de apoio dos pacientes TFD está abandonada em Santarém

