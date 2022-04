Moradora pede soluções para rua esburacada em bairro de Novo Progresso;Video

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De promessas, Srs. Políticos, não precisamos. Agora arregacem as mangas e façam algo, começando tampando os buracos da rua baunilha no bairro Tom Alegria-3. Não se esqueçam: Quatro anos passa ligeiro!

Incomoda-me muito em ter que desviar dos buracos, presenciando o fato de abandono o qual se encontra a via quando tenho que ir levar e buscar meus filhos na escola, relatou. A moradora lembra que na última eleição os candidatos tanto a prefeito como vereadores passaram no local e prometeram arrumar a rua esquecida após serem eleitos, isto revolta a gente, desabafa moradora.

Segundo a moradora que reside a mais de 10 anos no bairro, procurou o Jornal Folha do Progresso para denunciar o descaso, a situação é bem critica, carro não passa e os moradores (alunos) tem dificuldade para trafegar devido à lama na rua, a situação é de abandono, reclama.

Gostaria de chamar a atenção do prefeito e dos nossos vereadores, solicitando que derem uma olhada na Rua Baunilha, ultima ruado Bairro Tom Alegria-3, para verem a situação que se encontra a via cheio de lama e tomada por buracos.

