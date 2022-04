Jacaré-açu de 3 m é resgatado pelos bombeiros após ser avistado por moradores na vila de Alter do Chão, em Santarém

Jacaré-açu capturado pelo Corpo de Bombeiros de Santarém — Foto: Cissa Loyola/TV Tapajó

O animal será levado para uma área de proteção ambiental, onde deve ser solto pelos agentes.

Um jacaré-açu de cerca de 3 metros de comprimento foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser avistado por moradores na tarde desta sexta-feira (22) na Vila Balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará. A “invasão” incomum chamou a atenção de quem estava na região onde o animal havia sido avistado.

Conforme informações do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM), a equipe foi acionada por populares que haviam avistado o animal na praia. O órgão acrescentou que ninguém ficou ferido.

O jacaré foi capturado pela equipe e preso com cordas com a ajuda de moradores da região.

Segundo o segundo sargento Duval do 4º GBM, o jacaré-açu será levado para uma área de proteção ambiental na Costa do Tapará, onde será solto pelos agentes Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e pela Capitania Fluvial de Santarém na manhã deste sábado (23).

O jacaré-açu habita diferentes rios e lagos. No Brasil, recebeu esse nome por causa de seu tamanho e sua cor predominante que é o preto. O nome derivado da língua Tupi significa “maior jacaré”. (A informação é do G1 Santarém)

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/04/2022/07:37:57

