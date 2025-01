VÍDEO: Moradores clamam por fiscalização rigorosa em mercados de Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Moradores de Novo Progresso, no estado do Pará, continuam a relatar casos alarmantes de mercadorias estragadas sendo vendidas em mercados locais. Dessa vez, uma mãe, que reside em uma fazenda a quilômetros de distância da cidade, denunciou um episódio ocorrido nesta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

Segundo o relato, ao comprar carne e pão em um dos mercados da cidade, ela se deparou com uma situação revoltante ao chegar em casa: a carne estava infestada de larvas e o pão, embora dentro do prazo de validade, estava completamente mofado.

“É muito triste porque meu filho estava com tanta vontade de comer e começou a chorar. Não pude dar a ele, perdi meu dinheiro e não tenho como voltar ao mercado para reclamação, pois moro muito longe. Os mercados já são caros e ainda vendem coisas estragadas”, desabafou a moradora à reportagem do Jornal Folha do Progresso.

OUTROS CASOS

As denúncias sobre produtos impróprios para consumo nos mercados de Novo Progresso continuam a causar indignação. Nesta semana, uma consumidora registrou uma situação revoltante ao flagrar larvas em uma peça de carne à venda em um mercado local.

“Hoje pela manhã, fui ao mercado comprar carne. Antes de passar na caixa, minha irmã viu as larvas andando na carne. Gravei o ocorrido, mas decidi não divulgar o nome do mercado. Já tivemos tantas denúncias, mas os órgãos competentes parecem ignorar a situação. Infelizmente, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, afirmou o consumidora.

Uma outra consumidora divulgou imagem de um pedaço de carne que ela comprou, ao temperar a carne, ela encontrou uma barata, (como mostra imagem abaixo)

“Isso é um desrespeito total! Quem compra carne paga caro e espera qualidade, não uma situação dessas. É revoltante!”, desabafou a moradora.

Relacionados como esses têm sido frequentes, a população aponta a ineficiência na fiscalização como um dos motivos para a recorrência do problema. Mesmo com várias denúncias ao longo do mês, poucas ou nenhuma providência parecem ter sido tomadas.

A comunidade espera uma resposta firme das autoridades públicas para coibir práticas que colocam em risco a saúde e a dignidade dos consumidores.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/13:49:51

