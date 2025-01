Adolescente de 16 anos e pastor morrem afogados após batismo em rio com forte correnteza no RJ

Adolescente e pastor morrem afogados após batismo em rio – Foto: Divulgação/O Dia/ND

Jovem teria pedido para entrar na água após batismo em rio por conta do forte calor e foi arrastada pela correnteza; pastor tentou salvá-la e se afogou

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Hendiel Domingos, e o pastor Edmilson Melo morreram afogados no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no domingo (26), após uma sessão de batismo em rio.

A sessão do batismo em rio foi organizada por uma igreja evangélica da região, em uma localidade conhecida como Prainha do Guandu. Após a cerimônia, as crianças e adolescentes teriam pedido ao pastor para entrar no rio por conta do calor.

Ao perceber que Hendiel estava sendo arrastada pela forte correnteza, Edmilson entrou na água para tentar salvá-la e acabou sendo levado.

Por volta das 14h de domingo, os bombeiros encontraram o corpo da adolescente, que foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Nova Iguaçu. O pastor foi localizado na tarde desta segunda-feira (27).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver os bombeiros nas proximidades do Rio Guandu, em trabalho de busca.

O local é considerado perigoso pelos moradores da região por conta da forte correnteza. Placas de “Risco de afogamento”, “Atenção com crianças” e “Cuidado com a correnteza” já estavam instaladas nas proximidades antes do acidente.

Mãe de adolescente não sabia que cerimônia seria no rio

Segundo informações do portal Estado de Minas, após o batismo em rio, Hosana da Cruz, mãe da adolescente, chegou a chamar a filha para ir embora, mas o pastor autorizou os adolescentes a nadarem no local.

“Eu chamei minha filha para subir, mas o pastor disse que elas poderiam nadar. Ele entrou na água para tentar salvar, mas a correnteza era muito forte”, revelou a mãe.

Conforme Hosana, ela não sabia que o batismo seria realizado no rio e ficou preocupada quando viu o local. Ela criticou a falta de organização e segurança da cerimônia, lamentando que a tragédia poderia ter sido evitada.

Fonte: Kauê Alberguini – Florianópolis e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/15:30:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...