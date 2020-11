Moradores de Marabá denunciam que estão sem água nas torneiras há 3 dias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Cosanpa informou que os moradores que continuam com problemas no abastecimento devem entrar em contato pelo telefone 0800 70 71 195.

A Cosanpa alega o sistema que no final de semana, houve uma queda de energia que afetou os equipamentos. As bombas precisaram ser substituídas para voltar o abastecimento. Agora estamos trabalhando nas bombas que tratam a cor da água, e devemos normalizar em 48 horas”, diz Paul Simons, engenheiro da Cosanpa.

Em Marabá, no sudeste do estado, parte dos moradores denuncia que está sem água nas torneiras há três dias. Onde o serviço chega, sobram reclamações sobre a qualidade da água.

Cosanpa alega o sistema que no final de semana, houve uma queda de energia que afetou as bombas de fornecimento de água.

