Pastor Paraense ex-morador de Novo Progresso morre após colisão de carro e carreta na BR-070 no MT

Pastor morre após colisão de carro e carreta na BR-070 em General Carneiro (MT) -(Fotos: Rede Social)

Fernando Rodrigues Pires, foi escrivão na DEPOL de Novo Progresso, antes de pastorear.

O corpo do pastor Fernando Rodrigues Pires, está previsto para chegar às 10h00 da manhã de hoje em Novo Progresso. O sepultamento acontecerá no fim da tarde desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, no cemitério municipal.

Entenda o caso – Um trágico acidente por volta das 17 horas de sábado (19/8) tirou a vida de Fernando Rodrigues Pires, pastor Paraense, de 37 anos de idade, ex-morador da cidade de Novo Progresso (PA). Atualmente Fernando era pastor da “Igreja Shekina” na cidade de Itaberaí-GO, o acidente ocorreu no km 76 da rodovia BR-070 logo após General Carneiro (MT) sentido ao distrito do Paredão.

Fernando estava juntamente com a esposa Adriana indo para cidade de Cuiabá onde faria uma pregação e acabou perdendo a direção do veículo de passeio que rodou na pista e bateu frontalmente com uma carreta carregada de óleo vegetal que vinha no sentido contrário (Primavera-MT/Barra -).

O pastor ficou preso nas ferragens e infelizmente não resistiu a pancada. A esposa dele ficou ferida e foi atendida inicialmente no Hospital de General Carneiro e está fora de risco e foi encaminhada posteriormente ao Hospital de Barra do Garças. Fernando era natural do Pará e era pastor da Igreja Shekina em itaberai e o pastor presidente dele é o pastor Amiraldo Júnior.

O trecho de General Carneiro até Barra do Garças é considerado um dos mais perigosos da BR-070 em Mato Grosso devido ao número de curvas, pista estreita e poucos acostamentos. Lamentamos profundamente o falecimento do pastor de Itaberaí. (com informações do portal Araguaia Noticias)

Fonte Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...