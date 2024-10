Moradores de Monte Alegre | PA; podem trocar materiais recicláveis por desconto na fatura de energia

Foto: Reprodução | Ação será durante o E+ Caravana no período de 21 a 24 de outubro.

No período de 21 a 24 deste mês, a Equatorial Pará, por meio do programa E+ Reciclagem, vai realizar a trocar e resíduos recicláveis por desconto na tarifa de energia. A ação será durante o E+ Caravana que acontecerá na quadra da Escola Pastor Gilberto Marques de Souza, localizada no bairro Pajuçara.

Clientes que fizerem a troca de materiais como papelão, plástico, aparelhos eletrônicos com placas, também poderão ganhar copos ecológicos. O atendimento será nos dias 21, 22 e 23, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. E no dia 24, será das 8h às 12h.

De acordo com Pricila Hinvait, analista de Eficiência Energética da equatorial Pará, é a primeira vez, em Monte Alegre, que a distribuidora realiza a troca de copos ecológicos com foco na sustentabilidade. “Além dos moradores terem um brinde, eles também ajudam o meio ambiente, pois conseguem, com isso, dar destinação correta aos resíduos sólidos recicláveis e evitar que sejam descartados no meio ambiente. O E+ Reciclagem proporciona desconto na fatura de energia, de acordo com a quantidade e tipo de material reciclável. O desconto pode ser aplicado na conta contrato do cliente ou pode ser doado a uma instituição social”, reforça.

Posto de coleta no Baixo Amazonas

Um Posto de Coleta do E+ Reciclagem, funciona em Santarém, na região do Baixo Amazonas, precisamente no estacionamento do Mercadão 2000, localizado na avenida Tapajós, bem em frente a orla da cidade, e atende todos os clientes que chegam das cidades vizinhas, como Monte Alegre. O espaço, conta regularmente com coleta de resíduos que podem gerar descontos na fatura de energia dos clientes, além de troca de lâmpadas incandescentes por LED e arrecadação de potes de vidro para beneficiamento dos recém-nascidos da Santa Casa de Misericórdia do Pará. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e, no sábado, das 8h às 12h.

Como Funciona?

• O cliente com a sua fatura de energia em mãos dever levar os resíduos limpos e separados para realizar a troca por bônus na conta de energia;

• O atendente irá pesar separadamente cada resíduo, por tipo e classe, gerando um bônus a ser creditado na fatura de energia;

• Ao final cada cliente receberá um comprovante da transação realizada identificando o valor do bônus, a ser conferido junto a sua fatura de energia no mês seguinte;

• No caso de doação do bônus, existe uma lista de instituições beneficentes e/ou sem fins lucrativos, assim o cliente que desejar doar seus bônus pode direcionar a umas delas, indicado o número da Conta Contrato.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2024/11:01:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...