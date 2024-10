Ibama faz operação em fazenda do prefeito um dia após encontro com produtores em Novo Progresso

Prefeito Gelson Dill (MDB) [Foto:Reprodução) — A propriedade rural do prefeito Gelson Dil e da família foi alvo de operação do IBAMA, na segunda-feira, 14 de outubro, um dia após Dill se reunir com produtores em Novo Progresso-PA.

Conforme informações o prefeito mesmo acompanhou o desenrolar em sua propriedade e conversou com Givanildo coordenador da operação. Segundo Dill ouviu do próprio coordenador que a operação era uma retaliação em virtude que o prefeito trouxe um advogado para excitar os produtores contra o Ibama.

Segundo Dill, o encontro foi para construir um pacto pelo desmatamento zero. Os valores das multas não foram divulgados.

Encontro com Produtores – A convocação foi repentina e partiu do prefeito Dill (MDB), que antes tentou interferir junto aos fiscais na apreensão de bovinos doados à Igreja Católica, sem sucesso. Na oportunidade os fiscais apreenderam um caminhão de bovinos alegando serem retirados de área embargada, acusação contestada pela autoridade não foi aceita pelo órgão que manteve a autuação, e posteriormente doou os bovinos para igreja.

O Prefeito Gelson Dill (MDB), ouviu dos fiscais que uma operação estava ocorrendo na região de Novo Progresso, que não tem prazo para terminar, áreas embargadas ou não com danos ambientais seriam alvos. A convocação feita pelo prefeito no dia 11 foi para um encontro no Salão de Eventos do município com objetivo de ouvir as demandas dos produtores e unir forças com proposta de um pacto com o desmatamento e ações para coibir abusos.

Leia mais:Produtores rurais acusam Ibama de abuso de autoridade em Novo Progresso no Pará

*Ibama não devolve,mas doa gado apreendido para igreja de Novo Progresso | PA

No encontro, os produtores rurais de Novo Progresso acusaram o Ibama de abuso de autoridade em operações no Pará.

O ponto central das críticas foi a apreensão de gado em áreas embargadas sem notificações prévias. Os trabalhadores argumentam que algumas dessas propriedades já contestam judicialmente os embargos ou estão em conformidade com programas de regularização.

De acordo com os produtores rurais, na última semana, o Ibama realizou apreensões de gado na região durante operações de fiscalização.

Durante um encontro no último domingo, 13 de outubro de 2024, com o prefeito Gelson Dill (MDB) e o deputado estadual Wescley Tomaz (Avante), os produtores questionaram a atuação do Ibama, criticando a ausência de diálogo e as apreensões consideradas ilegais. A principal reivindicação é a presença de outros órgãos, como o Incra, para a regularização fundiária na região.

O advogado Vinícius Borga, do Movimento Produtores Rurais Independentes da Amazônia, afirmou que o grupo irá formalizar uma denúncia por abuso de autoridade contra o órgão federal, acusando os fiscais de prevaricação e inserção de dados falsos nos sistemas oficiais.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

