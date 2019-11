Moradores de Santarém metem a mão na massa em curso oferecido pela Celpa

Só este ano, a concessionária de energia profissionalizou 120 clientes de baixa renda, no município do oeste do Pará (Fotos:Núbia Pereira)

Se depender da turma que está sendo formada em doces e salgados pela Celpa, as festas de final de ano estão garantidas. Por meio do Projeto Energia Profissional, a concessionária de energia está oferecendo o curso, gratuitamente, para clientes de baixa renda. Aulas teóricas e práticas são ministradas por professores capacitados que oferecem todas as técnicas para que os alunos possam ingressar no mercado, de forma diferenciada.

A doméstica Rosália Miranda Cardoso, tem demonstrado total encantamento durante todas as aulas. Atenta a cada detalhe, não esconde as expectativas de ter garantido uma nova fonte de renda para a família. “Essa iniciativa da Celpa é mais que uma parceria com o empreendedorismo, principalmente pra gente que tava fora do mercado e, agora, está tendo a grande chance de atuar no comércio informal”, destaca.

Taiane Silva é servente e foi uma das primeiras a se inscrever no curso. Ela quer garantir uma renda extra neste final de ano, quando a procura por doces e salgados aumenta por conta das confraternizações. “A Celpa está dando essa oportunidade para nós mulheres entrarmos no empreendedorismo e é tudo de graça. É muito difícil uma empresa fazer o que a Celpa tá fazendo: ajudando a gente a se profissionalizar. Tá sendo muito satisfatório, vou entrar para o mercado e ganhar dinheiro”, comemora.

Durante as aulas, ministradas no Senac, os participantes aprendem a fazer salgados como coxinhas, risoles, quibes e empadas. Já no que se refere a confeitaria, não falta a produção de doces como o famoso brigadeiro, com sabores variados, como a castanha de caju, por exemplo.



De acordo com a executiva de relacionamento, Sulamita Pereira, o objetivo do curso é criar novas oportunidades para os alunos. Só este ano de 2019, o Energia Profissional atendeu 120 clientes de Santarém, com cursos para os mais diversos setores, como Manicure/Pedicure, Design de Sobrancelhas e Embelezamento de Cílios, Cuidador de Idosos, entre outros. “Nosso objetivo é a capacitação dos nossos clientes, com o intuito de permitir que eles tenham garantido a inclusão no mercado de trabalho”, finaliza a executiva.

Fonte:Celpa Santarem/Por: Núbia Pereira

