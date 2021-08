Moradores protestam na frente da Prefeitura de Várzea Grande (MT) devido à falta de água no município

“Também vamos ter obras de ETAs da iniciativa privada realizadas através de TAC assinados e que se referem aos impactos decorrentes da construção de novas habitações em Várzea Grande”, disse. Por G1 MT 13/08/2021 20h01 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme o secretário, ainda em 2021 serão entregues as obras da nova ETA Grande Cristo Rei e serão iniciadas outras duas obras a ampliação da ETA Bom Sucesso e a construção da ETA Chapéu do Sol.

Ainda segundo ele, a questão da falta de água é um problema que está afetando boa parte das grandes cidades do Brasil e se investimentos constantes não forem feitos a situação tende a piorar, pois a população cresce, a cidade cresce e as demandas aumentam.

O presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), Carlos Alberto, apareceu para conversar com os moradores, quando uma idosa despejou uma trouxa de roupas sujas aos pés dele.

Com baldes, panelas e roupas sujas, os manifestantes pediam a regularização da água em Várzea Grande, que tem registrado abastecimento abaixo do necessário.

Com baldes, panelas e roupas sujas, os manifestantes pediam a regularização da água em Várzea Grande, que tem registrado abastecimento abaixo do necessário.

