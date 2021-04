Moradores reclamam constantemente de ruas esburacadas em Novo Progresso

(Fotos:Via WhatsApp) – Há 50 anos, o homem chegava à Lua e constatou que a superfície lunar é composta por crateras. Mas para moradores de Novo Progresso, não é preciso olhar para o céu, à noite, para ver buracos. Andando pela cidade é fácil encontrar ruas com um, dois ou até mais buracos. Para os moradores, os motivos são a ausência de serviços por parte da prefeitura para o escoamento rápido da água da chuva e a falta de manutenção.

A formação de bolsões d’água, alagamentos e dificuldade de circular nas ruas após chuvas fazem parte do cotidiano do morador da cidade de Novo Progresso.



A moradora da rua dos lírios lá no bairro Tom da alegria 3, enviou fotos para redação do Jornal Folha do Progresso e citou o descaso;

Bom dia. Gostaria que publicasse essas fotos da rua dos lírios lá no bairro Tom da alegria 3, desde o começo do anos que estamos fazendo reclamações sobre essa rua e ninguém até lá foram lá arrumar, patrola passou por lá uma vez e deixou pior do que já estava, esse buraco está fundo. Quando saio no portão de casa já estou dentro dele. Vamos ver se alguém vai fazer alguma coisa a respeito disso. Povo só fica com conversa fiada que vai mandar irem lá arrumar e depois some

“A cidade está cheia de buracos no asfalto. O problema é que a demora para concertar os buracos faz aumentar e vira as crateras”, postou morador da avenida jamanxim nas redes sociais.

Um rio em plena rua

“Essas lagoas após a chuva são uma pouca-vergonha, sofremos com o acesso, lodo e água podre”, disse moradora do Tom Alegria, Juliana Bezerra. “E cada rua desse bairro tem uma lagoa”. “Isso é horrível, chega a ser nojento. “Tá um desprezo nossa cidade”, comenta Patricia Cabral.

Moradores próximo ao lago municipal reclama do mau cheiro do esgoto,lama e dos buracos nas ruas. O local também padece , moradores reclamam que ruas mais baixas ficam alagadas. “Quando chove é um desespero. O esgoto vive entupido e a drenagem das chuvas é ruim.

Prefeitura

A Prefeitura atreves da secretaria de obras , divulgou nota a imprensa que aguarda o fim do período chuvoso (Inverno Amazônico) para fazer o trabalho de recuperação das vias e vicinais do município.

