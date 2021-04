Dois homens são presos acusados de estuprar menina de 8 anos em Belterra no Pará

(Foto:Reprodução) – Dois indivíduos identificados por Elinaldo Lima Cardoso e Maicon Marques Tavares, foram presos na manhã deste sexta-feira (23) suspeitos de estuprarem uma menina de 8 anos no município de Belterra no Pará.

A polícia teve conhecimento do caso a partir de junho do ano passado, que a vítima menor de idade teria sido abusada sexualmente por dois homens na Comunidade de São Benedito, zona rural de Belterra. Foi instaurado inquérito policial e durante as apurações foi confirmado a veracidade dessas informações, a quais foi dada a prisão preventiva e hoje ganhou cumprimento.

De acordo com o Delegado William Fonseca, a vítima tinha 8 anos de idade e foi forçada a manter relações sexuais, o que agrava ainda mais a situação. Inclusive na casa de um dos suspeitos, foi encontrado cerca de cinco armas de fogo, a quais foram apreendidas e encaminhadas para a Seccional.

Os acusados negam a autoria do crime e serão interrogados formalmente para saber se irão esclarecer os fatos. Os dois serão enquadrados no artigo 217-A do Código Penal, que determina caso há conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, terá pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Por: Diene Moura – RG15/ O Impacto – Colaborou Lorenna Morena

