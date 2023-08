Moradores relatam falta de segurança e pedem respeito ao trânsito para os motoristas da BR 163, no Pará

Moradores da comunidade de Santa Julia, distante 30 quilômetros de Novo Progresso, relatam falta de segurança para quem trafega na rodovia BR 163. A comunidade, que já perdeu moradores, vítimas de acidente na BR 163, com faixa pedem respeito ao trânsito para salvar Vidas.

Uma faixa foi fixada as margens da rodovia, por moradores com a seguinte frase;

A COMUNIDADE DE SANTA JÚLIA FAZ UM APELO AOS AMIGOS CAMINHONEIROS DA BR 163….

TEMOS QUE NOS CONSCIENTIZAR QUE A BR É PARA TODOS E QUE O DINHEIRO NÃO É TUDO NA VIDA DE PESSOAS DO BEM.

POR ISSO, RESPEITAR O TRÂNSITO É PRESERVAR A VIDA.

De acordo com moradores, usam a rodovia para ter acesso à cidade de Novo Progresso diariamente, nos horários de maior movimento o acesso à rodovia é arriscado. Motoristas de caminhões fazem ultrapassagens em alta velocidade nas faixas amarela, e não respeitam os veículos de passeio e motocicletas, vários acidentes com vítimas foi registrado nos últimos meses neste trecho.

A comunidade margeia a pista e, para conseguir passar, os moradores precisam esperar uma brecha no trânsito dos veículos e arriscar.

Alguns moradores chegaram a gravar um casal de motociclistas sendo resgatado após um acidente no local, há cerca de 15 dias.

Leia Também:Motociclista morador de Santa Julia morre em acidente na BR 163, em Novo Progresso

*Morador do Assentamento Santa Julia morre após grave acidente com motocicleta em rodovia

