Fafá de Belém protesta contra Rock in Rio e dispara: ‘Amazônia não faz parte do Brasil?’

A cantora paraense questionou a organização do festival ao ter excluídos artistas do Norte da programação do ‘Dia Brasil’ (Foto:Reprodução / TV Globo).

A cantora Fafá de Belém usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (30/04), para protestar a falta dos artistas da região Norte na programação dedicado à música brasileira no Rock in Rio 2024. Das atrações divulgadas na última segunda-feira (29), somente pertencem à lista artistas do sertanejo, samba, MPB, bossa nova, rap e pop nacional. Os ritmos, como, por exemplo, do tecnobrega, carimbó, guitarrada e o boi-bumbá foram deixados de fora.

Em uma publicação feita no Instagram, Fafá mostrou toda a sua indignação. Ela citou a ausência de nomes como Gaby Amarantos, Joelma, Aila, Dona Onete e a própria cantora, que teriam sido “esquecidas” pela organização do evento.

“Amazônia não faz parte do Brasil? Onde está o carimbó, o siriá, o boi bumbá, o Caprichoso, o Garantido, Manoel Cordeiro, Felipe cordeiro, (…), Gangue do Eletro, aparelhagens (Carabao, Crocodilo, Tupinamba), Nilson Chaves, Arthur Nogueira, Suraras do Tapajós, Kae guajajara, as guitarradas do Pará, o tecnobrega, artistas indigenas, e tantos outros que levam a cultura do Norte no seu sangue e na sua vida?”, questionou a cantora na legenda do post.

Fafá afirmou se sentir triste ao constatar que a música do Norte é apenas vista como “peça decorativa de festas de elite”. “O maior festival de música do país tem um ‘Dia Brasil’ e nos coloca da porta para fora. Mais uma vez provam que o Norte continua sendo artigo folclórico usada como e quando querem”, acrescentou, pedindo respeito da organização.

Fonte: Amanda Martins/O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2024/15:31:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...