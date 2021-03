Morador do Assentamento Santa Julia morre após grave acidente com motocicleta em rodovia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada,ele teve atendimento no hospital municipal, porém, José não resistiu aos ferimentos e veio óbito.

Segundo informação, seguia pela via, sentido comunidade Santa Julia ao Assentamento, quando colidiu com uma carreta com sua motocicleta, uma Honda BROS e morreu.

O trabalhador rural morador do Assentamento Santa Julia “Jose Alvino de Barros”, de 57 anos (ZEZÃO), morreu na noite deste domingo (14), após se envolver em um grave acidente, na rodovia BR 163 , no trecho de acesso ao Assentamento.

