Motociclista morador de Santa Julia morre em acidente na BR 163, em Novo Progresso

Motociclista morre em acidente na BR 163, em Novo Progresso (Foto: Reprodução)

Um motociclista morreu em um acidente na BR-163, na noite desta sexta-feira, 26 de agosto de 2022, na rodovia BR-163, trecho Novo Progresso/Itaituba.

Populares comentam que o motociclista perdeu o controle da motocicleta ao bater em um buraco e colidiu com caminhão. O acidente aconteceu por volta das 21h00min desta sexta(26), distante 15 km aproximadamente de Novo Progresso. O motociclista Luiz Wanderlei Aguiar Pasqualete morreu no local.

Luiz era morador da comunidade Santa Julia. As polícias civil e militar estiveram no local. Após perícia liberou o corpo para uma funerária. As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.

Luiz Wanderley cursava Engenharia Agronômica na unidade da IFPA de Itaituba em Novo Progresso, emitiu nota de pesar.(veja abaixo)

