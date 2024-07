Morre, aos 11 meses, filho do cantor Zé Vaqueiro

Zé Vaqueiro, Arthur e Ingra Soares | Foto: reprodução/Redes Sociais

Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro e Ingra Soares, faleceu aos 11 meses de idade. A morte foi anunciada nas redes sociais do artista na madrugada desta terça-feira (9). Arthur nasceu em julho de 2023 e foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome de Patau, também conhecida como trissomia do cromossomo 13.

O bebê passou quase dez meses internado antes de receber alta há um mês. No entanto, um dia após deixar o hospital, Arthur sofreu uma parada cardíaca e precisou ser internado novamente.

Mensagem de despedida

“Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós,” escreveu o cantor em seu Instagram.

Síndrome de Patau

A síndrome de Patau é caracterizada pela presença de uma cópia adicional do cromossomo 13 em todas ou na maioria das células de uma pessoa. Essa condição afeta o desenvolvimento fetal, podendo causar complicações cardíacas congênitas e microcefalia.

O diagnóstico da doença pode ser feito durante a gravidez através de exames pré-natais.

Descoberta e tratamento

Ingra Soares relatou nas redes sociais, em maio, como descobriu a condição rara do filho. O diagnóstico foi feito no primeiro ultrassom morfológico realizado durante a gravidez. “Soube na primeira morfológica que existia alguma alteração e precisava de muita atenção. Então procurei os melhores profissionais para me ajudar no diagnóstico,” contou.

Embora a síndrome de Patau não tenha cura, ela exige cuidados específicos. Ingra explicou o tratamento multidisciplinar que Arthur recebia e demonstrou fé na recuperação do bebê, apesar de se tratar de cuidados paliativos.

