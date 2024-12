Roberto Carlos em Belém: cantor exige chocolate e pote de mel no camarim

Foto: Reprodução | A lista de itens solicitados surpreendeu pela simplicidade e baixo custo.

Jornalistas da coluna do site terra.com.br conversaram com dois produtores de Roberto Carlos para descobrir as exigências do cantor nos camarins de seus shows. Apesar de ser o Rei da música brasileira, Roberto Carlos mantém uma postura humilde e evita estrelismo.

A lista de itens solicitados surpreendeu pela simplicidade e baixo custo. Confira:

Café

Leite

Sucos naturais

Frutas frescas

Água em temperatura ambiente

Bolos de sabores variados

Chocolates diversos

Balas

Gengibre

Pote de mel

Sorvete

Além disso, o cantor pede algumas dúzias de rosas brancas e vermelhas, que são distribuídas às fãs durante os shows. Outro ponto importante é que ele proíbe bebidas alcoólicas em seus camarins.

De acordo com os produtores, Roberto Carlos tem preferência pelas cores azul e branco e evita o uso de tons como marrom, roxo e preto.

Show do Roberto Carlos em Belém:

O show de Roberto Carlos em Belém será realizado no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), no dia 30 de dezembro.

Os ingressos tiveram os valores divulgados no último fim de semana. Confira:

Mesa Ouro 4 pessoas: R$ 3.200,00

Mesa Prata 4 pessoas: R$ 2.800,00

Cadeira verde: R$ 200 / R$ 100 (meia) / R$ 120 (solidária)

Cadeira branca: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia) / R$ 110 (solidária)

Arquibancada inferior: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia) / R$ 120 (solidária)

Roberto Carlos tem ligação histórica com a cidade de Belém:

Roberto Carlos tem uma relação especial com a cidade de Belém. Em 1964, ano em que lançou o disco É Proibido Fumar, ele tirou sua primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA).

Esse detalhe curioso conecta o cantor à capital paraense e um de seus sucessos O Calhambeque, presente no álbum. O documento faz parte do memorial do trânsito em Belém.

Fonte: Estado do Pará Online Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/14:11:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...