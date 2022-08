Morre homem que matou esposa a golpes de faca durante discussão na comunidade Boa Esperança, em Santarém

Mariano dos Santos Nascimento, de 55 anos, foi encontrado no local Samu, no chão, ensanguentado — Foto: Meliny Campos/TV Tapajós

Ele estava internado em estado grave no Hospital Municipal de Santarém. De acordo com testemunhas, ele teria tentando se matar após golpear a companheira.

Morreu na madrugada desta terça-feira (30), no hospital municipal de Santarém, oeste do Pará, o homem que matou a esposa com golpes de faca durante uma discussão em casa na comunidade Boa Esperança, zona rural do município. O crime aconteceu no dia 26 de agosto. De acordo com testemunhas, ele teria tentado se matar após ver a esposa morta.

Ao chegar no local, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encontraram Mariano dos Santos Nascimento, de 55 anos, jogado ao lado do corpo da mulher identificada como Maria Hiolanda Freitas da Silva, de 54 anos.

O casal estava em processo de separação, mas ainda moravam no mesmo local. Vizinhos relataram que as discussões e agressões aconteciam com frequência.

Mariano foi socorrido e encaminhado ao HMS onde passou por uma cirurgia, ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos. (Com informações do Lívia Régis*, g1 Santarém e região — PA).

