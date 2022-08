Jovem morre afogado em lago de Parauapebas, no Pará

(Foto:Reprodução) – Ele estava com amigo quando afundou no local onde é proibido nadar, mas placas estão mal sinalizadas, Este é o terceiro afogamento no local em cerca de três meses.

Mais um afogamento foi registrado no Lago Novo Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Pará, nessa segunda-feira (29). Este é o terceiro afogamento no local em cerca de três meses; um deles foi em junho.

A vítima, Gabriel Duarte Mendes, de 19 anos, estava na companhia de um amigo. Após pouco tempo, ele pediu socorro e afundou .

Os bombeiros foram chamados por moradores da área. Eles fizeram buscas por cerca de 20 minutos até achar o corpo. Uma guarnição da polícia militar acompanhou toda a operação.

Existem duas placas sinalizando que é proibido nadar na região, mas elas estão apagadas. (Com informações do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

