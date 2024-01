Morre jovem que teve corpo queimado enquanto fumava narguilé

Gabriela Eloá Morais ficou internada 20 dias em um hospital de Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos.

A jovem de 19 anos que teve 80% do corpo queimado enquanto fumava narguilé em Andradina (SP) morreu na noite de domingo (14) após 20 dias internada.

Gabriela Eloá Morais ficou internada 20 dias em um hospital de Ribeirão Preto. O local é especializado no tratamento de pacientes com queimaduras.

A vítima deixa uma filha. Nas redes sociais, a mãe da jovem lamentou a perda precoce de Gabriela. “Não existe palavras para descrever o que eu estou sentindo, você chegou de repente e foi tão rápido, a saudade que você já está deixando parece que está rasgando meu peito”, escreveu

O caso segue sob investigação. A Polícia Civil espera concluir o inquérito nos próximos dias.

RELEMBRE O CASO

Gabriela Eloá Morais teve 80% do corpo queimado após a explosão do narguilé. A jovem estava reunida com um grupo de amigos na madrugada do dia 25 de dezembro um ponto tradicional de encontro de jovens em Andradina.

Um dos jovens do grupo jogou um galão de álcool contra o acendedor do narguilé, que explodiu. O rapaz estaria embriagado, segundo a ocorrência. O fogo se alastrou e atingiu os cinco amigos. Três deles precisaram de atendimento médico na Santa Casa da cidade.

Gabriela foi inicialmente internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Depois transferida para um hospital especializado em queimaduras, em Ribeirão Preto, também no interior paulista.

Um adolescente de 16 anos também foi internado devido às queimaduras e teve alta na mesma semana. A terceira vítima recebeu atendimento médico e foi liberada no mesmo dia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/16:15:42

