Morre Junior Manzinny, estilista de campeãs do concurso Rainha das Rainhas no Pará

Junior Manzinny, estilista, coreógrafo e produtor paraense. — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Coreógrafo era conhecido por transformar fantasias em obras de arte, levando brilho e glamour às passarelas e festas de cultura popular paraense.

Morreu, aos 42 anos, nesta terça-feira (20) o estilista, coreógrafo e produtor paraense Junior Manzinny.

Junior deixou sua marca produzindo fantasias em eventos culturais paraenses, como o carnaval de Belém, as festas juninas e o concurso Rainha das Rainhas, onde venceu nos anos de 2013, 2015 e 2019.

Ele era conhecido pela habilidade de transformar fantasias em obras de arte, levando brilho e glamour às passarelas e festas da cultura popular paraense.

No perfil pessoal, uma publicação feita pela família cita que ele “deixa um legado precioso como filho, que carrega consigo o amor e os valores que sua família sempre cultivou”.

“Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecer seu trabalho e compartilhar momentos inesquecíveis ao seu lado. Que sua alma descanse em paz.”

O velório está marcado para ocorrer às 18h em uma igreja evangélica na rua São Marcos, nº 24, no bairro do Benguí, em Belém.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2024/13:25:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...