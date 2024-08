Cristian Cueva, da seleção do Peru, por violência doméstica: ‘Temo pela minha vida e dos meus filhos’

Pamela López e Christian Cueva. — Foto: Reprodução/redes sociais

Pamela López disse que o atacante da seleção do Peru cometeu agressão física e psicológica contra ela: ‘sofri durante muitos anos’. O ex-jogador do São Paulo e do Santos não havia se pronunciado até a última atualização desta reportagem.

A ex-esposa de Christian Cueva, Pamela López, denunciou o jogador de futebol por violência doméstica. Segundo Pamela, o atacante da seleção do Peru cometeu agressão física e psicológica contra ela: “sofri durante muitos anos”.

Pamela revelou as agressões no programa peruano “America Hoy” ao lado de sua advogada, a ex-ministra da mulher e das populações vulneráveis do Peru Rosario Sasieta, nesta segunda-feira (19). Após o programa, ela concedeu uma entrevista coletiva em que compartilhou mais detalhes da violência sofrida. Na coletiva, Rosario Sasieta apresentou vídeos que comprovam agressões de Cueva contra a então esposa.

“Foram muitos anos de violência física e psicológica. Tratei-as com terapia. Tivemos uma relação de 13 anos, e acredito que os 13 anos foram de maus tratos físicos e psicológicos”, disse Pamela. Ela também afirmou que seus filhos com Cueva foram alvos indiretos das violências do jogador. Rosario Sasieta disse que os três filhos do casal presenciaram um dos dois episódios de agressão.

A ex-esposa de Cueva disse ao “America Hoy” que “não reconhece mais” o jogador e afirmou temer que ele possa fazer algo contra ela. Na coletiva de imprensa, Pamela acrescentou que teme por sua vida: “ele tem amigos desse tipo, temo pela minha vida e pela dos meus filhos”.

Christian Cueva não havia se pronunciado publicamente sobre a denúncia da ex-esposa até a última atualização desta reportagem.

Durante a coletiva, Pamela López revelou detalhes sobre duas agressões de Cueva contra ela sofridas em 2024. Segundo ela, as agressões costumavam ocorrer quando o jogador estava sob o efeito de álcool; ela disse que Cueva tem problemas de alcoolismo.

“Foram neste ano, mencionamos dois incidentes, mas houve outros. O primeiro foi quando descobri a infidelidade que todos conhecem, confrontei-o e ele me agrediu em um elevador. O segundo foi em uma discoteca aqui, no meu aniversário. Era um segredo a portas abertas, mas eu nunca o tornei público”, disse Pamela.

Segundo Pamela, a agressão no elevador ocorreu na madrugada de 31 de janeiro para 1º de fevereiro, e a outra ocorreu em junho. “Me faltou o ar, ele estava me sufocando, tapou minha respiração da boca e do nariz e me enforcava pelo pescoço. Temi pela minha vida”, disse Pamela sobre a agressão no elevador.

A advogada de Pamela disse que os casos de agressão física e psicológica vão além dos apresentados nos dois vídeos. Segundo a ex-esposa de Cueva, o relacionamento se manteve ao longo dos anos porque o jogador usava os filhos para a manipular.

Pamela López e Christian Cueva se separaram no primeiro semestre deste ano, segundo o próprio jogador. No dia 2 de julho, o peruano divulgou um comunicado nas redes sociais afirmando que “há alguns meses, encontro-me separado de minha esposa, em comum acordo, sem compartilhar o lar”.

Pamela disse ao programa de TV peruano também que vai “até as últimas consequências com a denúncia (contra Cueva), por mim e pelos meus filhos”.

Christian Cueva esteve em campo pela seleção peruana na Copa América em julho deste ano. Ele também jogou a Copa do Mundo da Rússia. O atacante jogou no Brasil, teve uma passagem pelo São Paulo FC, entre 2016 e 2018, e pelo Santos, em 2019. Atualmente, Cueva é jogador do Cienciano, do Peru –o atacante assinou contato com o clube no final de semana e foi apresentado oficialmente nesta segunda.

Ainda na noite de segunda, o Cienciano publicou um comunicado dizendo que “repudia de maneira categórica qualquer forma de violência de gênero” e que não tinha conhecimento das agressões de Cueva quando o contratou. O clube disse ainda ter iniciado “o procedimento correspondente” à política interna do clube e entrou em contato com a defesa do jogador para esclarecer o caso.

