Morre médico que estava internado com o vírus H1N1 em hospital de Maceió

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) essa é a primeira morte ocasionada pela doença neste ano; 17 casos foram confirmados e estão em tratamento no estado.

Um médico cirurgião de 77 anos foi a primeira vítima do vírus H1N1 em Alagoas neste ano. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nesta terça-feira (15).

A vítima, identificada como Jorge Albuquerque Fontan estava internada no Hospital Arthur Ramos.

“Infelizmente, aconteceu esse caso e é confirmado por H1N1. Não é um motivo de pânico, mas devemos nos proteger, já que a doença tem proteção”, colocou a coordenadora do núcleo de doenças imunopreveníveis da Sesau, Claudeane Nascimento.

No ano passado, três pessoas morreram por conta do vírus; já em 2016, foram dez mortes. Do começo do ano até agora, foram 17 casos da doença confirmados e que estão em tratamento. Outros seis estão sendo investigados, como o do bebê que foi internado com insuficiência respiratória e suspeita do vírus na última sexta (11), também em Maceió.

De acordo com a Sesau, a forma mais segura de evitar o vírus é a vacinação, que está disponível nos postos de saúde e também nos postos volantes nos shoppings. Crianças de seis meses a menores de cinco anos, mulheres grávidas, profissionais da saúde, indígenas, pessoas com doenças crônicas, presidiários e professores como a hericélia fazem em parte do grupo prioritário.

A meta da pasta é vacinar 787 mil pessoas, que fazem parte do grupo de risco. Contudo, até aqui só 298 mil pessoas foram aos postos de vacinação. A campanha termina no primeiro dia do mês de junho.

Ainda segundo a Sesau, a pouca procura pela vacina pode estar relacionada a boatos que surgem nesse período. É que existem boatos de que a vacina pode matar os idosos, mas isso não é verídico.

“A vacina é feita de vírus inativado, ou seja, vírus morto, que não causa doença. O que pode acontecer é, como nós estamos vivenciando a época da influenza, você pode entrar em contato com alguém. Existe o período de incubação dessa doença, que pode durar até sete dias. Essa pessoa pode tomar a vacina no sexto dia e apresentar os sintomas, mas isso não significa que a vacina a deixou doente”, esclarece Claudeane.

