Morre motorista que ficou preso às ferragens após tombamento de caminhão na BR-163 no Nortão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, há pouco, a morte do motorista de um caminhão prancha branco que fazia o transporte de outro veículo e tombou nas proximidades de uma ponte na 8ª Agrovila, localizada a cerca de cinco quilômetros do centro de Terra Nova do Norte (171 quilômetros de Sinop). O acidente ocorreu, esta tarde. Ele não resistiu aos ferimentos e falecendo local. A identidade dele ainda não foi confirmada.

Segundo informações de uma enfermeira do hospital municipal, o condutor ficou preso às ferragens e não foi possível retirá-lo. Devido a isso, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros de Colíder. Eles conseguiram contar às ferragens, fazer o desencarceramento e retirá-lo, mas já estava sem vida.

As cidades de Colíder e Terra Nova do Norte estão a 84 quilômetros de distância. As possíveis circunstâncias de como ocorreu o acidente ainda serão investigadas pelas autoridades policias locais.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

