Comitiva, liderada por Vereadores, vai até Brasília

Nesta última segunda-feira, 21, uma comitiva formada por três vereadores da Câmara Municipal de Novo Progresso – Nego do Bento (PROS), Juarez Civieiro (PSC) e Jovenil Vargas (PPS), o Secretário Municipal de Meio Ambiente – Juliano Simionato, pastor Ed Silva e o vice-presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Sudoeste do Pará (SIMASPA) – Luiz Carlos, seguiram rumo à Brasília.

A viagem institucional à Capital Federal, com duração de quatro dias, teve como intuito participar de uma reunião com o Ministro do Meio Ambiente, previamente agendada; visitar o Congresso Nacional para articular o apoio dos Deputados e Senadores no sentido de derrubar o veto do Presidente da República à MP756, solicitar emendas para o município; e visitar a Esplanada dos Ministérios para tratar de assuntos de interesse do município.

A reunião no Ministério do Meio Ambiente – MMA, agendada para o dia 23, foi presidida pelo Diretor de Proteção Ambiental do IBAMA – Sr. Luciano Evaristo, o Ministro Sarney Filho, devido a uma agenda de última hora com o Presidente da República, não esteve presente à reunião. Foram debatidos, principalmente, assuntos relacionados à fiscalização dos órgãos ambientais federais na região e aos compromissos firmados em reunião anterior com o MMA, o IBAMA e o ICMBIO, que até o momento não foram cumpridos.

A reunião anterior ocorreu na quinta-feira (17) no Ministério do Meio Ambiente, esteve em Brasília uma comitiva formada pela Drª Ruthnéia Tonelli, representando o Executivo Municipal, vereadores e ex-prefeitos do município, representantes da sociedade civil organizada, além do Senador Flexa Ribeiro. Presidiu a reunião o Ministro Sarney Filho, presentes, também, representantes do IBAMA e do ICMBIO, foram tratados assuntos relacionados às questões ambientais na região, sendo apresentados problemas, soluções e reivindicações.

Já a reunião da quarta-feira (23), foi avaliada como “positiva” pelo Presidente da Câmara Legislativa de Novo Progresso, vereador Francisco Lazarin (PROS) e demais vereadores e integrantes da comitiva. O vereador Nego do Bento assim se manifestou: “Nesses dias em Brasília foram feitos muitos contatos e espero que resultados positivos sejam efetivamente conquistados. O momento conturbado que o município vem passando torna, ainda mais importante, ações como essas e todos unidos e engajados num só propósito, pelo bem do município de Novo Progresso e região, sairemos vencedores dessa batalha.”

Em linhas gerais, verifica-se que o trabalho conjunto dos Poderes Executivo Municipal e Legislativo e da Sociedade Civil Organizada em prol de conseguirem a tão sonhada regularização fundiária, regularização ambiental e resolver, de uma vez por todas, a desafetação da FLONA Jamanxim, com certeza será alcançado e a população de Novo Progresso e região terão dias melhores.

