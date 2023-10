Morre no hospital em Sorriso mulher ferida em tombamento de carreta na Serra do Cachimbo, no PA

Francisca Alcione Oliveira da Silva, de 41 anos, faleceu, ontem, no hospital regional de Sorriso em decorrência de um acidente de trânsito no último dia 10, no trecho da rodovia federal na Serra do Cachimbo, divisa do PA com a cidade de Guarantã do Norte (MT).

Conforme o boletim de ocorrência, no dia dos fatos, a carreta Volvo FH 540 trafegava de Castelo dos Sonhos -PA sentido Guarantã do Norte-MT, quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu em uma rocha, às margens da rodovia. A carreta estava carregada de combustível e houve derramamento de óleo.

Francisca foi arremessada da carreta, enquanto o motorista ficou com os pés preso às ferragens. Eles foram encaminhados ao hospital regional de Guarantã do Norte. Posteriormente, ela foi encaminhada em estado grave a unidade de saúde de Sorriso, mas não resistiu aos ferimentos.

A funerária São Jorge informou que o corpo de Alcione foi transladado para Acrelândia, no Acre. O velório está previsto para este sábado, na madrugada, às 02h30, e sepultamento às 16 horas.

Fonte: Só Notícias/Kelvin Ramirez/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2023/10:35:18

